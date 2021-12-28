Иорданские депутаты устроили драку во время обсуждений поправок в конституцию

Транслируемые в прямом эфире дебаты в парламенте Иордании о поправках в конституцию закончились дракой депутатов. Видеоотрывок обсуждений публикует News.com.

Парламентарии устроили скандал во время обсуждения поправки, добавляющей существительное женского рода в главу конституции, гарантирующую равные права для всех граждан. На кадрах видно, как группа депутатов на повышенных тонах спорит в зале заседания. Двое из них выходят в центр и пытаются вступить в схватку, пока остальные стараются их разнять.

Из-за потасовки, возникшей между парламентариями, спикер парламента был вынужден прервать заседание. Среди других проектов, которые предстоит обсудить — создание Совета национальной безопасности и сокращение мандата спикера палаты до одного года. В рамках поправок рассматривались также законопроекты о выборах.

Ранее в парламенте Турции вспыхнула драка между депутатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Мужчины начали словесную перепалку, которая переросла в столкновение. Инцидент произошел после того, как депутат от НРП Эркан Айдын спросил министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, зачем он пользовался частным самолетом турецкого бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза.