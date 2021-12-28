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Вора в законе Фина осудили на десять лет по делу о криминальном статусе

В Чувашии вора в законе Фина приговорили к десяти годам за место в преступной иерархии

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Верховный суд Чувашии приговорил 46-летнего жителя Чебоксар Андрея Финогенова (Фина) к десяти годам колонии строгого режима по делу о криминальном статусе. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Это первый случай в истории республики, когда человека осудили по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Фина также обвиняли в продвижении в повседневной жизни криминальных идей, традиций и воровских обычаев.

22 декабря сообщалось, что коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу вора в законе Фина (шесть голосов против двух). По версии следствия, в 2002 году подсудимый получил место положенца, стал координировать работу преступных группировок в Чувашии и неоднократно выступал третейским судьей при урегулировании их конфликтов.

Полицейские задержали и арестовали Фина в декабре 2019 года. У него и его подручных провели около 50 обысков, изъяли 1,5 миллиона рублей, телефоны, два травматических пистолета и патроны, коробки с продуктами и сигаретами. Это уже не первый суд для положенца. В 2014 году Финогенова обвиняли в создании организованного преступного сообщества, но присяжные его оправдали.

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Елизавета Новикова
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