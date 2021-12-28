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США и Польша назвали основу для диалога с Россией

МИД Польши: диалог с Россией должен основываться на дипломатии и сдерживании
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, во время которого определились с основой для дальнейшего диалога с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши.

Политики обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе, включая эскалацию действий России в отношении Украины, отмечается в сообщении. Рау и Блинкен пришли к выводу, что диалог с российской стороной должен основываться на дипломатии и сдерживании, а также проходить в тесной и полной координации между союзниками.

Кроме того, министры подчеркнули необходимость «сохранить единство, сплоченность и солидарность международного сообщества в отношении агрессивной позиции Кремля» и подтвердили, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь серьезные последствия для России.

Ранее Вашингтон пообещал защитить своих союзников по НАТО в Восточной Европе и в случае нападения России, применить статью 5 устава альянса. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе беседы с коллегой из Польши Павлом Солохом.

Ксения Назарова
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