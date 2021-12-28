Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс нашел способ спасения планеты от климатической катастрофы в изменении методов ведения бизнеса. Предприниматель подчеркнул необходимость провести чистую промышленную революцию. Об этом Гейтс написал в материале для журнала Wired.

Для достижения нулевых выбросов к 2050 году Гейтс призвал найти новые способы выращивания продуктов и создания одежды, а также получения электроэнергии, обогрева зданий и их охлаждения без выбросов парниковых газов. По мнению предпринимателя, человечество способно достичь подобную цель.

Гейтс заявил, что в 2022 году произойдет несколько событий, которые ускорят переход к чистому производству. Во-первых, решение проблемы изменения климата станет приоритетной задачей в сравнении с предыдущими годами. «После рецессии 2008 года опросы показали, что изменение климата значительно снизилось в списке приоритетов избирателей во всем мире. Однако в условиях нынешнего кризиса изменение климата не отходит на второй план», — заявил предприниматель.

По мнению Гейтса, в 2022 году лидеры стран представят конкретные планы решения проблемы изменения климата и не смогут обойтись только обещаниями. Инвесторы также будут вкладывать больше средств в переход к устойчивым источникам энергии, а в странах возникнет необходимость покупки экологичных товаров и строительных материалов.

В октябре 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о партнерстве с Биллом Гейтсом в проекте стоимостью 400 миллионов фунтов стерлингов. Сделка должна ускорить развитие в стране зеленой энергетики и поможет достичь целей по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.