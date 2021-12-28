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Появился график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы

Ракова: пункты вакцинации в Москве работают с 31 декабря по 9 января с 11:00 до 18:00

Фото: Evgeny Sinitsyn / globallookpress.com

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве будут работать с 31 декабря по 9 января с 11:00 до 18:00, выходной день будет только 1 января. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Кроме того, сделать прививку можно будет со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00 в столичных поликлиниках по предварительной записи, пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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1 декабря

Она призвала жителей и гостей мегаполиса по возможности вакцинироваться в праздничные дни.

В Москве работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг «Мои Документы», в 21 популярном общественном месте и торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), а также в вестибюлях пяти станций метро.

Ранее заммэра рассказала, что более 1,4 миллиона пожилых москвичей за год прошли вакцинацию от COVID-19. Также она пояснила, что каждый третий вакцинированный от коронавируса горожанин старше 60 лет прошел ревакцинацию.

Ракова напомнила, что пожилые люди с хроническими заболеваниями особенно уязвимы перед инфекцией.

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Анна Щербакова
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