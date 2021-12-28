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Власти Москвы назвали число прошедших вакцинацию за год пожилых людей

Власти Москвы: более 1,4 миллиона пожилых горожан за год прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Более 1,4 миллиона пожилых москвичей за год прошли вакцинацию от COVID-19. Такое число назвали «Ленте.ру» в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что каждый третий вакцинированный от коронавируса горожанин старше 60 лет прошел ревакцинацию. Она напомнила, что пожилые люди с хроническими заболеваниями особенно уязвимы перед инфекцией.

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В этом году, по словам Раковой, в Москве принимались различные меры поддержки пожилых граждан при прохождении вакцинации. К примеру, горожанин старше 60 лет при посещении поликлиники или павильона «Здоровая Москва» в период с 27 апреля по 15 августа, мог получить подарочную карту или баллы в электронном виде, а после обменять их на промокод. Использовать промокод или подарочную карту можно было при покупке товаров и услуг в магазинах — партнерах программы «Миллион призов».

Ранее заместитель мэра Москвы сообщала, что в столице плановая медпомощь оказывается на высоком уровне несмотря на COVID-19.

Ракова подчеркнула, что власти Москвы сумели создать две параллельных медицинских системы плановой и коронавирусной помощи, которые практически не пересекаются между собой. Исключения составляют только короткие периоды и явные пики заболеваемости COVID-19 в столице, объяснила она.

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Анна Щербакова
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