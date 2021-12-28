Раскрыта неожиданная опасность жвачки

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова и гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказали о свойствах жвачки. В интервью URA.RU они назвали этот продукт опасным.

Русакова раскрыла неожиданную опасность жвачки: она вредна людям с повышенной кислотностью желудка. Если они начнут жевать ее на голодный желудок, то у них могут появиться язвенные поражения желудка и 12-перстной кишки.

«Этой категории людей на голодный желудок, я бы не рекомендовала жевать жвачки. Вредна для тех, у кого во рту брекеты, пломбы. Контакты между пломбами и зубом во время жевания могут расшатываться и пломбы могут быстрее приходить в негодность», — подчеркнула специалист.

Дианова, в свою очередь, рассказала о полезных видах жвачки. По ее словам, такой продукт с содержанием ксилита, или натурального заменителем сахара, положительно влияют на флору ротоглотки. Однако для этого их нужно жевать не более пяти минут. В противном случае человек совершает жевательные движения, но пища в организм не поступает, что «не очень хорошо».

«При чрезмерном потреблении ксилит вызывает послабляющие эффект. Поэтому у тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, жвачка может вызывать обострение», — предупредила медик. По ее словам, жвачки с ментолом усиливают рефлюкс и изжогу.

Русакова добавила, что употребление жвачки улучшает работу слюнных желез, а также очищает ротовую полость. Этот продукт может быть альтернативой для тех людей, которые привыкли механически поглощать пищу. С помощью жвачки им удастся сократить количество получаемых калорий.

Ранее американские ученые нашли пользу жвачки для «сердечников». Выяснилось, что этот продукт восстанавливает работу кишечника после операции на сердце.