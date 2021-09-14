Выявлена польза жвачки для «сердечников»

Исследование специалистов из США выявило, что жевание жевательной резинки после перенесенной операции на сердце помогает восстановить работу кишечника. Своими выводами исследователи поделились на конференции по интенсивной терапии и интраоперационному ведению больного Общества торакальных хирургов CША.

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Исследователи из больницы Кроузер-Честер проанализировали состояние здоровья 837 пациентов, перенесших операцию на открытом сердце либо замену аортального или митрального клапанов. 341 из них предложили после операции пожевать резинку.

Выяснилось, что лишь у двух таких пациентов развилась послеоперационная кишечная непроходимость — одно из самых распространенных осложнений после операций на сердце, которое может приводить к коликам и запорам. В контрольной группе таких людей насчиталось 17. Вызываемое продуктом «мнимое кормление» представляет собой эффективную и недорогую процедуру, которая улучшает самочувствие пациентов и, как следствие, их восстановление, подчеркивают специалисты.