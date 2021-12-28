Хабенский рассказал о планах МХТ имени Чехова

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что распланировал жизнь театра на два сезона. Интервью с актером опубликовала «Лента.ру».

«Пока поставил расписание жизни театра на 2022-2023 и 2023-2024 годы. Это моя обычная система. По жизни. Так проще и понятнее либо соглашаться на новые авантюры, либо отказываться от них, просто понимая, что у тебя впереди. Я предложил этой же жизнью пожить театру», — рассказал Хабенский.

Артист признался, что назначение худруком МХТ имени Чехова стало для него главным событием 2021 года: «Это для меня большой вызов, и приходится очень быстро учиться. Мой мастер Вениамин Михайлович Фильштинский нам всегда говорил: “Не останавливайтесь, учитесь”. Пока так и делаю».

Хабенский добавил, что в этом графике планирует найти время для съемок в кино.

О том, что народный артист России Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, стало известно в конце октября. Он сменил на этом посту Сергея Женовача, который был худруком театра с 2018 года. В Минкульте тогда подчеркнули, что Женовач ушел со своей должности по собственному желанию.