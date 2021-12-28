Следователи показали кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии

Появилось видео с места обнаружения обломков вертолета Ми-2 под Ижевском. Запись «Ленте.ру» предоставил старший помощник руководителя Центрального межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Дмитрий Захаров.

На кадрах видно, что воздушное судно упало в лес. Среди деревьев разбросаны фрагменты вертолета с множеством механических повреждений. На одном из них можно различить опознавательный знак «RA-15671».

На месте работают сотрудники СКР.

Для поиска судна был сформирован оперативный штаб поисково-спасательной операции. Вертолет удалось найти около 23:10 мск вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии.

Ранее сообщалось, что после крушения вертолета Ми-2 под Ижевском, в результате которого погиб человек, было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

О крушении Ми-2 в Удмуртии стало известно в понедельник, 28 декабря. Воздушное судно совершало облет нефтепровода, на борту находились два человека.

Спасатели обнаружили упавший вертолет спустя десять часов после начала поисковой операции — на момент обнаружения воздушного судна все члены экипажа были живы. Пилот вертолета умер после того, как его передали медикам. Второго члена экипажа госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.

