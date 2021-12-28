Умерла автор романа «Люди-скелеты»

Автор романа «Люди-скелеты» Кери Хьюм, лауреат Букеровской премии, умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

Причина смерти не уточняется.

Кери Хьюм — новозеландская писательница и поэтесса. В подростковом возрасте она работала сборщицей табака. Роман «Люди-скелеты» стал ее дебютом, он был опубликован в 1984 году. Год спустя книга была удостоена Букеровской премии. Она также выпустила несколько сборников рассказов и стихов, а также автобиографию «Три побережья Южного острова Новой Зеландии».

Ранее в декабре стало известно о смерти автора романа «Интервью с вампиром» Энн Райс. Писательница скончалась в результате осложнений, вызванных инсультом. Ей было 80 лет.