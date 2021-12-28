Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умерла автор романа «Люди-скелеты»

Лауреат Букеровской премии, автор романа «Люди-скелеты» Кери Хьюм умерла в 74 года
Кери Хьюм

Кери Хьюм. Кадр: 1News / YouTube

Автор романа «Люди-скелеты» Кери Хьюм, лауреат Букеровской премии, умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

Причина смерти не уточняется.

Кери Хьюм — новозеландская писательница и поэтесса. В подростковом возрасте она работала сборщицей табака. Роман «Люди-скелеты» стал ее дебютом, он был опубликован в 1984 году. Год спустя книга была удостоена Букеровской премии. Она также выпустила несколько сборников рассказов и стихов, а также автобиографию «Три побережья Южного острова Новой Зеландии».

Ранее в декабре стало известно о смерти автора романа «Интервью с вампиром» Энн Райс. Писательница скончалась в результате осложнений, вызванных инсультом. Ей было 80 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илья Кролевский
Обсудить
Последние новости
В России заявили о праве использовать армию для защиты своих граждан за рубежом
Мурашко назвал число привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян
Белоруссия закупит у России новую партию ракетных комплексов
Появился график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы
Россия прошла пик роста цен на недвижимость
В МИД России назвали условие транзита газа через Украину
Зарезавшего соседа и гостью россиянина задержали по горячим следам
Рудковская призвала россиян есть из тарелок за десятки тысяч рублей ради успеха
В Томске задержали бывшую руководительницу местного штаба Навального
В США на жилой район упал частный самолет
Доказана теория происхождения Земли и Марса
В России выявили 21 922 новых случая коронавируса
Рабочие избили пожилую россиянку из-за сделанного им замечания и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter