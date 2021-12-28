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20-летняя дочь Синди Кроуфорд напугала фанатов худобой на фото в бикини

Супермодель Кайя Гербер попала в объектив папарацци в купальнике и удивила фанатов

Фото: Splash News / Legion-media

Дочь американской манекенщицы Синди Кроуфорд, супермодель Кайя Гербер, попала в объектив папарацци в бикини и удивила фанатов. Снимки публикует Daily Mail.

20-летнюю манекенщицу засняли на отдыхе в Мексике, куда она отправилась с семьей и приятелями. На размещенных кадрах она запечатлена у шезлонгов в купальнике оранжевого цвета, верх которого выполнен в виде топа-бандо, и черных солнцезащитных очках. Стоимость бикини знаменитости бренда Sommer Swim составляет 78 фунтов стерлингов (7697 рублей).

Поклонников напугала чрезмерная худоба девушки на опубликованных изображениях, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Кайя выглядит слишком худой», «Красивая, но не помешало бы немного поправиться», «Ты точно здорова?», «Это опасная худоба», «Самая красивая, но немного переживаю за нее», — высказывались они.

В октябре Кайя Гербер прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и стала объектом обсуждений в сети. Папарацци запечатлели Гербер вместе с возлюбленным Джейкобом Элорди, когда они направлялись на вечеринку после бала Met Gala. Знаменитость вышла на публику в черном мини-платье из прозрачной ткани без нижнего белья.

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Майя Пономаренко
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