20-летняя дочь Синди Кроуфорд прошлась по улицам в прозрачном платье без белья

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и стала объектом обсуждений в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 20-летнюю знаменитость вместе с ее возлюбленным, актером Джейкобом Элорди, когда они направлялись на вечеринку после бала Met Gala. Гербер вышла на публику в черном мини-платье из прозрачной узорчатой ткани и босоножках на каблуках. При этом видно, что на ней отсутствует нижнее белье. Образ модели дополнил небольшой клатч в цвет наряда.

Читатели издания оценили внешний вид звезды в комментариях. «С возрастом она все больше и больше похожа на маму», «Красота и тело Кайи совершенны», «Боже, она горяча», «Выиграла генетическую лотерею, счастливица», «Она великолепно выглядит», — похвалили они.

В мае дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для популярной марки нижнего белья Calvin Klein. На кадрах она позировала боком к камере в бежевых джинсах с заниженной талией, прикрывая обнаженную грудь руками.