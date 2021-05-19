19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для популярной марки нижнего белья

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в откровенной съемке для популярного бренда нижнего белья Calvin Klein. На опубликованный в ее Instagram-сторис снимок обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных кадрах 19-летняя знаменитость попозировала, стоя боком к камере. Она снялась в бежевых джинсах с заниженной талией бренда Calvin Klein топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Пользователи сети восхитились внешним видом манекенщицы в комментариях под материалом. «Очень красивая молодая женщина», «Кайя идеальна с ног до головы», «Невероятно красивая девушка!» — писали они.

Однако другие раскритиковали откровенный снимок звезды. «Она совершенно обычная, среднестатистическая девушка. Она была бы никем, если бы не ее мать!», «Она изо всех сил старается казаться тем, кем она не является», «Тот факт, что ты вылезла из живота своей матери, еще не делает тебя супермоделью!», «Ты не должна делать подобные фотографии в 19 лет!» — высказывались юзеры.

В марте Кайя Гербер приняла участие в откровенной съемке для модного журнала i-D и стала героиней его обложки. Знаменитость попозировала на белом фоне в нескольких полуобнаженных образах. Так, на первом кадре она запечатлена в черном комплекте нижнего белья, а на втором — лежа топлес в трусах под большим количеством бус и цепей. Также ее засняли в черном облегающем топе с разрезами по бокам.