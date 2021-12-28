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Россиянке дали восемь лет колонии за переводы денег для участницы ИГ

В Адыгее женщину осудили на восемь лет за денежные переводы родственнице из ИГ

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд дал восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима жительнице Адыгеи Марине Мугу за денежные переводы родственнице, состоящей в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, с ноября 2019 по апрель 2020 года женщина, находясь в городе Адыгейске, перевела более 90 тысяч рублей по просьбе своей родственницы для того, чтобы та продолжила участвовать в деятельности ИГ.

Ранее 28 декабря сообщалось, что планировавший взорвать военный суд в Москве сторонник ИГ получил 19 лет колонии. Следственное подразделение УФСБ установило, что подсудимый, гражданин одной из республик Центральной Азии, устроился разнорабочим в российскую семью, проживающую в загородном доме. После этого он по инструкции, полученной от лидеров ИГ, собрал взрывное устройство и спрятал его в лесу у дома. В ноябре он был задержан в одном из поселков в Московской области.

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Елизавета Новикова
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