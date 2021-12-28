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Планировавший взорвать военный суд в Москве сторонник ИГ получил 19 лет колонии

ФСБ: приезжий сторонник ИГ получил 19 лет колонии за планы взорвать суд в Москве

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Гражданин одной из республик Центральной Азии, сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) получил 19 лет колонии за планы взорвать военный суд в Москве и уехать воевать на Ближний Восток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ.

Следственное подразделение УФСБ установило, что Умаров А.С. устроился сначала разнорабочим в российскую семью, проживающую в загородном доме. После этого он по инструкции, полученной от лидеров ИГ, собрал взрывное устройство и спрятал его в лесу у дома.

В ноябре 2020 года подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ в одном из поселков в Московской области. Кроме того, при осмотре местности участники спецоперации нашли схрон, в котором находилось взрывное устройство, флаг ИГ, сменная одежда и средства связи.

«Вторым западным военным судом Умаров А.С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима», — говорится в сообщении.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России в этом году удалось предотвратить все теракты. В частности, в страну не пустили почти тысячу человек, причастных к террористической деятельности.

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Варвара Кошечкина
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