Экономист заявил о новом витке инфляции в России

В первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, пишет агентство «Прайм».

По словам эксперта, это связано с эффектом низкой базы. С января по май 2021 года рост цен, согласно информации Росстата, почти добрался до шести процентов. По мнению экономиста, волну роста цен можно ждать в феврале, когда в страну привезут товары по контрактам с новыми ценниками. Переславский призвал не забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, увеличении цен на строительные и ремонтные работы.

Экономист допустил высокую вероятность смешанного сценария: рост стоимости товаров за год составит около восьми процентов. Объективных причин, чтобы инфляция оставалась в пределах спрогнозированных Центробанком четырех процентов, нет, добавил он.

В случае отступления пандемии, по итогам 2022 года она будет фиксироваться на уровне шести процентов, указал специалист. «Если будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после омикрона, а напряженность между Евросоюзом и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10, и 12 процентов», — подчеркнул специалист.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что инфляция в России по итогам 2021 года составит чуть больше восьми процентов.