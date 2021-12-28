Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала один из главных итогов уходящего года. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «БелРос», передает РИА Новости.

По ее словам, таким итогом стало восстановление жизни, которая «чуть не рухнула» в 2020 году из-за пандемии. «Исходя из моего ощущения двадцать первый год прошел под знаком восстановления», — подчеркнула она. Российский дипломат также отметила, что получается преодолевать упаднические настроения 2020 года.

Захарова добавила, что не стоит становиться прежними, так как до пандемии люди часто легковесно и пренебрежительно относились к вещам, которые сейчас стали абсолютной ценностью, таким как общение с близкими. Помимо этого, она пожелала всем мира, а также любви ко всем и миру в наступающем 2022 году.

Ранее в МИД России подвели основные внешнеполитические итоги 2021 года. Среди важных событий в сфере безопасности и стабильности в МИД назвали передачу США предложения по гарантиям безопасности в Европе, а также продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечена также важная роль России в переговорах по иранской ядерной сделке и принятии резолюции Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе.