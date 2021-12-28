Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России подвел итоги года

В МИД России подвели основные внешнеполитические итоги 2021 года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В МИД России подвели основные внешнеполитические итоги 2021 года. Об этом сообщается в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Среди важных событий в сфере безопасности и стабильности в МИД назвали передачу США предложения по гарантиям безопасности в Европе, а также продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечена также важная роль России в переговорах по иранской ядерной сделке и принятии резолюции Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе.

«После бегства сил США и НАТО из Афганистана и падения режима А.Гани Россия наладила рабочие контакты с представителями новых афганских властей», — рассказали в МИД. Отмечена также ведущая роль Москвы в урегулировании ситуации в Сирии в рамках продвижения «Астанинского формата».

Материалы по теме:
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
00:00
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря

В министерстве подчеркнули, что следование курсу на выполнение Минских соглашений позволило не допустить военной эскалации конфликта в Донбассе. «Приоритетом внешней политики России оставалось продвижение интеграционных проектов и сотрудничества на пространстве Большой Евразии», — заключили в ведомстве.

Помимо этого, в МИД указали на развитие отношений и торгово-инвестиционных связей с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В частности, упоминаются рекордные показатели торговли и сотрудничества с Китаем и странами АСЕАН. Также подчеркнут взаимовыгодный характер отношений России с государствами Ближнего Востока и Африки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с западными государствами. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не будет делать шаги в этом направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Путин уволил замдиректора ФСИН Якунина
Театр Джигарханяна объединили с Театром сатиры
Эрдоган замахнулся на десятку крупнейших экономик мира
В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин
Собянин оценил вероятность ввода ограничений в Москве при омикроне
Система школьного образования заставила дочь священника задуматься о конце света
МИД России подвел итоги года
Блогерша раскрыла способ устранить неприятный запах в обуви
Названы лучшие игры 2021 года
Россияне бросились получать инвестиционные гражданства других стран
Доктор Комаровский назвал веский повод обратиться к психиатру
Женщина увидела себя на фото и похудела на 50 килограммов за девять месяцев
Массовая драка с участием нескольких десятков россиян попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter