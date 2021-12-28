Захарова рассказала о «железном занавесе» в отношениях с Западом

Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с западными государствами. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «БелРос».

Отвечая на вопрос, вернется ли Москва к «железному занавесу» в отношениях с Западом, дипломат подчеркнула, что российская сторона не будет делать подобные шаги. «А что уж они у себя будут строить, наши западные партнеры, (неизвестно — прим. "Ленты.ру")», — добавила она.

В июле официальный представитель МИД рассказала о садомазохистском наказании Евросоюза (ЕС) для России. Таким образом она прокомментировала требование ЕС от РФ 290 миллиардов евро в рамках спора во Всемирной торговой организации (ВТО). «Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», — отметила тогда Захарова.