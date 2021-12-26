Захарова рассказала о садомазохистском наказании ЕС для России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о садомазохистском наказании Евросоюза (ЕС) для России. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале требование ЕС от РФ 290 миллиардов евро в рамках спора во Всемирной торговой организации (ВТО).

«Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" — садомазохистски», — написала она.

Она напомнила, как президент США Джо Байден в 2014 году заявлял, что страны ЕС согласились на санкции против России только «под сильным давлением Вашингтона», которое было обусловлено стремлением США нанести российской экономике как можно больший урон. По ее словам, Байден также отмечал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине, не хотели их вводить.

Ранее ЕС потребовал от России почти 300 миллиардов евро за политику импортозамещения. Как утверждают в Европе, Россия на такую сумму «незаконно дискриминировала» европейские товары. Позже Минэкономразвития опровергло данные о том, что ЕС требует компенсацию в рамках спора во Всемирной торговой организации (ВТО). По данным ведомства, в 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб.