ЕС потребовал от России заплатить за отказ от импорта

ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с одним из крупнейших в истории спором. Об этом пишут «Известия».

290 миллиардов евро Требует ВТО от России из-за политики импортозамещения

Как утверждают в Европе, Россия на такую сумму «незаконно дискриминировала» европейские товары своей политикой импортозамещения. Там указали, что подобные ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности честной конкуренции.

Еврокомиссия выразила недовольство «дискриминационной оценкой» и национальными квотами заявок на госзакупки. Также в Брюсселе отметили необходимость получения предварительных разрешений российскими компаниями, которые хотят закупить продукцию машиностроения за рубежом, тогда как при закупке отечественной продукции такие документы не требуются.

Обвинение под копирку

22 декабря торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. По ее словам, США решили работать над ответными мерами по линии ВТО и помешать Москве в развитии этого направления. Она добавила, что нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией «ставит рабочих и предпринимателей США в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции». Впоследствии именно эту формулировку практически дословно использовали в ЕС.

В июле в Евросоюзе заявляли, что беспокойство вызывает законодательство России в области виноделия, говоря о «недобросовестном эмбарго» против Брюсселя. В Москве, в свою очередь, напоминали Евросоюзу о необходимости соблюдать нормы ВТО в связи с бьющими по российскому экспорту намерениями, связанными с планом по борьбе с изменением климата.

Ответ Москвы

Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции Запада, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом США, что выяснилось несколько лет назад. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не согласен с обвинениями Кэтрин Тай.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на обвинения Тай.

Рассуждения торгпреда США выглядят несерьезно на фоне 92 видов американских санкций Алексей Пушков член Совета Федерации

Особенно комично, добавил он, звучат обвинения о введении Россией якобы «не обоснованных научно» импортных ограничений на сельхозпродукцию. Он подчеркнул, что такие меры России на фоне западных санкций «очень даже обоснованы».

Результаты импортозамещения

8 декабря президент России Владимир Путин заявил о решении в стране почти всех задач по импортозамещению благодаря серьезным финансовым вложениям. Российский лидер напомнил, что раньше власти должны были в первую очередь заниматься импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе, но даже там пришлось это делать «с выходом на высокие технологии, связанные с наукой». При этом, по его словам, пока остаются вопросы, связанные с микроэлектроникой.

Ранее Путин поблагодарил ЕС за введенные в отношении России рестрикции. «Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства (...). За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности», — заявил российский лидер. Путин признался, что у него было чувство тревоги, однако в результате эффект от этих мер был хороший — Россия увеличивает поставки продовольствия на мировой рынок. На данный момент его объем составляет более 25 миллиардов долларов.