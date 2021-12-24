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Пушков ответил на обвинения США в адрес России в нарушении правил ВТО

Сенатор Пушков: обвинения торгпредставителя США Тай в нарушении правил ВТО несерьезны
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на обвинения торгового представителя США Кэтрин Тай в адрес России в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На фоне "большой рубки" по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций рассуждения торгпреда США выглядят несерьезно», — заявил сенатор. По его словам, особенно «комично» звучат обвинения о введении Россией якобы «не обоснованных научно» импортных ограничений на сельхозпродукцию. Он подчеркнул, что такие меры России на фоне западных санкций «очень даже обоснованы».

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Пушков указал на то, что односторонние и не одобренные ООН экономические санкции США являются грубым нарушением всех норм международного права, поэтому «не американскому торгпреду выносить суждения на сей счет». В заключение член Совфеда заявил, что Россия не откажется от нынешней экономической политики, которая является «единственным способом поддержания ее суверенитета - как экономического, так и политического».

22 декабря торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Поэтому США решили работать над ответными мерами по линии ВТО, чтобы помешать России в развитии этого направления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции Запада, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом США, что выяснилось несколько лет назад. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не согласен с обвинениями Кэтрин Тай.

В середине декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель объявил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Москва «предпримет дальнейшие военные действия против Украины», и призвал к выполнению Минских соглашений.

Марина Совина
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