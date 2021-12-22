В Кремле ответили на обвинения США в адрес России по поводу нарушений правил ВТО

Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением Россия нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на обвинения в адрес страны по поводу отхода от норм ВТО. Россия ничего не нарушает в этой области, добавил Песков.

Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. Поэтому США решили работать над ответными мерами по линии ВТО, чтобы помешать России в развитии этого направления.

Главное нарушение норм ВТО заключается в введении односторонних санкций против России. Так на обвинения в адрес страны ответил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

По его словам, российские программы импортозамещения являются попыткой смягчить последствия от этих противозаконных действий. Сенатор добавил, что в рамках программ импортозамещения Россия выработает меры, позволяющие смягчить последствия введенных в отношении страны санкций.