В России опровергли данные о требовании Евросоюза сотен миллиардов евро

Минэкономразвития опровергло данные о том, что Евросоюз требует от России 290 миллиардов евро в рамках спора во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, информация о требовании Евросоюзом сотен миллиардов евро от России является недостоверной. Там добавили, что речь идет лишь о требовании отменить или модифицировать отдельные меры России, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. «В 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», — уточнили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что ЕС обратился в ВТО с одним из крупнейших в истории спором, потребовав от России 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Как утверждают в Европе, Россия на такую сумму «незаконно дискриминировала» европейские товары своей политикой импортозамещения. Там указали, что подобные ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности честной конкуренции.