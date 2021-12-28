В Пскове откроется выставка «Псковский изразец»

В Пскове в Псковско-Изборском объединенном музее-заповеднике 30 декабря откроется выставка «Псковский изразец. Начало». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Экспонатами выставки станут псковские изразцы различных эпох и тематик. Посетители смогут увидеть не только мифических животных и диковинных существ, но еще и созвездия, и портреты выдающихся личностей.

Сама выставка будет оформлена в необычном стиле, представляя собой сочетание классического экспонирования с элементами художественной реконструкции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске открылась выставка картин и скульптур «Парад екаев. Мистические существа из Японии». Екай — это собирательное название для всех сверхъестественных существ из японской культуры. Как рассказали организаторы выставки, существа не делятся на «хороших» и «плохих»: они могут как вредить людям, так и делать добрые дела.

