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Врач-стрелок в Светлограде был вооружен нелегальным автоматом Калашникова

Росгвардия: открывший огонь в больнице Светлограда врач был вооружен автоматом Калашникова

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Врач-стрелок в Светлограде был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

Отмечается также, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания тревожной кнопки в больнице. Стрелком оказался мужчина 1985 года. И стало понятно, чем он вооружен — это был охолощенный автомат Калашникова, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Ранее сообщалось, что анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел с оружием в поликлинику Петровской районной больницы для выяснения отношений со своей женой, которая работает там же. В момент, когда Мирошниченко вошел в кабинет к жене, остальные врачи либо сбежали из помещения, либо закрылись в кабинетах. Раздались несколько выстрелов — предполагается, что врач стрелял в стены и потолок.

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Леонид Микуляк
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