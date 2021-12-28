Врач-стрелок в Светлограде был вооружен нелегальным автоматом Калашникова

Врач-стрелок в Светлограде был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

Отмечается также, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания тревожной кнопки в больнице. Стрелком оказался мужчина 1985 года. И стало понятно, чем он вооружен — это был охолощенный автомат Калашникова, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Ранее сообщалось, что анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел с оружием в поликлинику Петровской районной больницы для выяснения отношений со своей женой, которая работает там же. В момент, когда Мирошниченко вошел в кабинет к жене, остальные врачи либо сбежали из помещения, либо закрылись в кабинетах. Раздались несколько выстрелов — предполагается, что врач стрелял в стены и потолок.