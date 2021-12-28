Появилось видео из больницы Светлограда после устроенной врачом стрельбы

На месте происшествия в больнице Светлограда Ставропольского края, где устроил стрельбу пьяный врач, работают следователи и криминалисты. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов в помещении медучреждения.

Ранее 28 декабря сообщалось, что врач-стрелок был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания тревожной кнопки в больнице.

Стрелком оказался мужчина 1985 года — анестезиолог Андрей Мирошниченко. Он пришел с оружием, чтобы выяснить отношения со своей женой, которая работает там же медсестрой. Подозревая ее в служебном романе с одним из врачей, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Пара переживает бракоразводный процесс. Они воспитывают двоих детей: 13-летнего сына и шестилетнюю дочку.