Раскрыты подробности стрельбы в больнице Ставропольского края

Стрельбу в больнице Светлограда (Ставропольский край) устроил один из врачей. Подробности ЧП во вторник, 28 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, пьяный российский доктор явился в медучреждение, чтобы выяснить отношения с работавшей там женой. В результате конфликта он выстрелил в дверь. Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о хирурге-анестезиологе Андрее Мирошниченко. Он прошел в больницу, спрятав карабин «Вепрь» под курткой.

После прибытия сотрудников правоохранительных органов пьяный доктор положил оружие под диван. Магазина в нем не было.

Как сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, дебошир во время конфликта заперся в одном из кабинетов и несколько раз выстрелил в стены и потолок.

«Правоохранительные органы среагировали очень быстро. Опасного гражданина задержали. Пострадавших при этом нет», — заявил глава региона.

О том, что вооруженный мужчина попытался ворваться в больницу в Светлограде, стало известно ранее 28 декабря. Позже сообщалось, что оружия при нападавшем обнаружено не было — он просто разбрасывал петарды. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.