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Вооруженный мужчина попытался ворваться в больницу в Ставрополье

Мужчина с оружием попытался напасть на больницу в Светлограде Ставропольского края

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вооруженный мужчина попытался ворваться в больницу в городе Светлограде Ставропольского края. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, при попытке напасть на городскую больницу злоумышленник с оружием был обезврежен правоохранительными органами. При этом о мотивах мужчины пока ничего неизвестно.

В то же время источник ТАСС сообщил, что оружия при нападавшем обнаружено не было — он просто разбрасывал петарды. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Другие детали случившегося не приводятся.

Ранее в декабре сообщалось, что в Кувандыке Оренбургской области мужчина пытался взорвать 13-летнего сына, бывшую супругу и 64-летнюю тещу. Отмечалось, что при нападении он использовал самодельные бомбы и огнестрельное оружие.

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Варвара Кошечкина
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