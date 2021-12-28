Вооруженный мужчина попытался ворваться в больницу в Ставрополье

Вооруженный мужчина попытался ворваться в больницу в городе Светлограде Ставропольского края. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, при попытке напасть на городскую больницу злоумышленник с оружием был обезврежен правоохранительными органами. При этом о мотивах мужчины пока ничего неизвестно.

В то же время источник ТАСС сообщил, что оружия при нападавшем обнаружено не было — он просто разбрасывал петарды. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Другие детали случившегося не приводятся.

Ранее в декабре сообщалось, что в Кувандыке Оренбургской области мужчина пытался взорвать 13-летнего сына, бывшую супругу и 64-летнюю тещу. Отмечалось, что при нападении он использовал самодельные бомбы и огнестрельное оружие.