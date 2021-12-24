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Россиянин напал на бывшую жену и сына с самодельной бомбой

СКР: в Оренбургской области 49-летний мужчина пытался взорвать сына, экс-супругу и тещу

Фото: СК РФ

В Кувандыке Оренбургской области задержан 49-летний мужчина, пытавшийся взорвать 13-летнего сына, бывшую супругу и 64-летнюю тещу. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено примерно в 8:30 24 декабря. Мужчина проник на территорию частного дома, где жила его бывшая жена, и напал на ее семью. При нападении он использовал взрывные устройства (по предварительной версии, бомбы были самодельные) и огнестрельное оружие.

В результате пострадавшие были доставлены в больницу. Медики диагностировали у 64-летней женщины огнестрельное ранение и осколочные повреждения, а у мальчика — перелом руки и осколочные повреждения элементами взрывного устройства.

На мужчину завели дело по статье 105 («Покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом») УК РФ. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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Елизавета Новикова
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