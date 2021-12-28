СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело после стрельбы в больнице Светлограда. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, пьяный 36-летний местный житель пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медсестрой. Подозревая ее в служебном романе с одним из врачей, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медучреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

На месте работает следователь регионального СКР, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. Задержанным оказался хирург-анестезиолог Андрей Мирошниченко. Пара переживает бракоразводный процесс. Они воспитывают двоих детей: 13-летнего сына и шестилетнюю дочку.