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Раскрыта личность устроившего стрельбу в больнице Светлограда

СМИ: стрельбу в больнице в Светлограде устроил нетрезвый хирург-анестезиолог

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Стрельбу в больнице в Светлограде устроил 36-летний хирург-анестезиолог Андрей Мирошниченко, который пришел выяснять отношения с 33-летней бывшей женой, которая работала в той же больнице медсестрой. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, пара недавно развелась. 36-летний хирург-анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел выяснять отношения с 33-летней бывшей женой. Они воспитывали двоих детей: 13-летнего сына и шестилетнюю дочку.

28 декабря сообщалось, что вооруженный мужчина попытался ворваться в больницу в Ставрополье. Нетрезвый врач стрелял по стенам, дверям и в потолок больницы из карабина. Сотрудники лечебного учреждения прятались от него кабинетах, в результате атаки никто не пострадал. Позже его задержали и обезвредили сотрудники правоохранительных органов.

24 декабря стало известно, что в Кувандыке Оренбургской области мужчина пытался взорвать 13-летнего сына, бывшую супругу и 64-летнюю тещу. Отмечалось, что при нападении он использовал самодельные бомбы и огнестрельное оружие.

Елизавета Новикова
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