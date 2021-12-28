Казаки начнут охранять природу России

Власти России планируют привлечь казаков на государственную службу для охраны природы. С такой инициативой выступил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко, сообщает «Коммерсантъ».

Аноприенко поручил подведомственным федеральным службам, агентствам и госучреждениям создать возможность принятия представителей реестровых казачьих обществ на вакантные должности. Они начнут охранять природу и леса России, обеспечивать экологическую безопасность на основе гражданско-правовых договоров.

Предполагается, что казаков примут на госслужбу, в основном, для участия в рейдовых мероприятиях и при режиме ЧС. В Минприроде уже подтвердили проработку этой инициативы.

«Обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях казаки смогут после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией ООПТ... Так, уже восемь территорий готовы к этому», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что на данный момент войсковые казачьи общества на бесплатной основе оказывают помощь регионам России в охране и воспроизводстве лесов. Они участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях.

Ранее власти Севастополя привлекали казаков к работе на блокпостах в нерабочие дни. На въезде в город они проверяли наличие QR-кодов у прибывающтх.