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Российского юриста задержали после заявления о похищенных в Чечне родных

Правозащитника Янгулбаева задержали после заявления о 40 родственниках, похищенных в Чечне

Фото: @bkr_yang

В Пятигорске у юриста северокавказского филиала Комитета против пыток (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Абубакара Янгулбаева прошли обыски. Об этом «Ленте.ру» рассказала представитель комитета Наталья Курекина.

По ее словам, у Янгулбаева изъяли всю технику, а самого правозащитника задержали. «Он находится в отделении полиции, адвоката к нему не допускают», — добавила она.

Ранее юрист заявил, что около 40 его родственников из Грозного и села Гойты похищены и незаконно удерживаются в различных отделах полиции в Чечне. Он предположил, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью. Еще одной вероятной причиной похищения близких, по словам правозащитника, могло стать подозрение силовиков в его причастности к одному из оппозиционных Telegram-каналов.

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Мария Рубникович
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