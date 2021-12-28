В Судаке отреставрируют Генуэзскую крепость

В Судаке планируют отреставрировать Генуэзскую крепость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной.

Отмечается, что на всех объектах сооружения, в честности, в казармах и на Георгиевской башне уже были проведены противоаварийные работы. На данный момент для реализации остальных процессов необходимо рассмотреть проекты и выбрать подрядчика. Работы оцениваются в 1,4 миллиарда рублей.

«На уровне президента целевую программу продлевают до 2030 года, (…) первоначально мы предусматриваем разработку проекта на 2026 год. Если будут высвобождаться средства, то, возможно, это будет сделано раньше», — отметила министр.

Согласно информации издания, первое описание Судакской крепости содержится в путевых записках Мартина Броневского, опубликованных в 1595 году в Кельне. Объект стал одним из первых государственных историко-архитектурных заповедников на территории Российской империи. Сегодня крепость функционирует как музейный комплекс и признанный объект познавательного туризма.

В октябре стало известно, что во Владикавказе фасад дома-музея режиссера Евгения Вахтангова отреставрируют кирпичом XIX века. Старинное здание находится на берегу Терека, его передали театру в 2020 году. Вахтангов прожил в нем большую часть жизни, поэтому там решили создать музей с театральным залом, арт-кафе и экспозицией с воссозданием убранства XIX века, а также личными вещами и фотографиями режиссера.