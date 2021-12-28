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Россиянам предложили встретить Новый год на вилле в Крыму по цене автомобиля

Россиянам предложили провести праздники в Mriya Resort&SPA в Крыму за 800 тысяч рублей

Фото: Mriya Resort&SPA

Россиянам предложили провести новогодние праздники на вилле в Крыму по цене автомобиля. Информацию о люксовом отпуске опубликовал портал E1.

Специалисты выяснили, что стоимость одной ночи в двухуровневой вилле, расположенной на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort&SPA в курортном поселке Оползневом неподалеку от Ялты, составляет 800 тысяч рублей. Отмечается, что на площади в тысячу квадратных метров могут разместиться до восьми гостей. В вилле имеются несколько спален, гостиная с камином, столовая, собственный SPA-комплекс с массажным кабинетом и сауной, фитнес-зона с современными тренажерами и 200-метровая видовая терраса с выходом на подогреваемый бассейн.

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Более бюджетно встретить Новый год предложили в Алупке — здесь 700-метровую виллу можно арендовать за 320 тысяч рублей в сутки. В распоряжении отдыхающих будет семь спален, несколько гостиных, столовая, видовые трассы, солярий, собственный тренажерный зал и большой бассейн с морской водой.

Также туристам предлагается на выбор отдых на вилле в Форосе (280 тысяч рублей в сутки), в поселке Парковое (177 тысяч рублей) и Гурзуфе (125 тысяч рублей).

Ранее в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала самые популярные в 2021 году у отечественных организованных туристов российские регионы. Рейтинг возглавил Краснодарский край. На втором месте разместился Крым, на третьем — Санкт-Петербург

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Валентина Процкова
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