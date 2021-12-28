В Кузбассе установят памятник погибшим на «Листвяжной»

В Кузбассе установят памятник 46 шахтерам и пяти горноспасателям, которые погибли в результате аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда, его цитирует ТАСС.

«Мы будем ставить памятник погибшим на шахте "Листвяжная". Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник», — сказал глава региона.

Он уточнил, что место для установки памятника определят по согласованию с родственниками погибших. Цивилев добавил, что власти решают вопросы обеспечения семей жильем, родственникам продолжают оказывать необходимую помощь.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, пострадали еще 106 россиян. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприяти