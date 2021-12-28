«Газпром» построит третий гигантский небоскреб в Санкт-Петербурге

Российская компания «Газпром» решила построить в Санкт-Петербурге третий гигантский небоскреб — «Лахта Центр 3». Таким образом, на побережье Финского залива появится ансамбль из высотных зданий, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сообщение компании.

Башня достигнет в высоту 555 метров, она включает в себя 108 уровней. Общую площадь небоскреба оценили почти в 180 тысяч квадратных метров. Небоскреб построят в виде экспоненциальной логарифмической спирали по принципу золотого сечения. Здание будет состоять из двух частей-крыльев, переплетающихся вокруг прозрачного центрального помещения — атриума. По мере движения наверх «крылья» сходятся в одной точке.

Подобная конструкция позволит организовать больше пространства на верхних уровнях. Диагональная схема, которая легла в основу небоскреба, обеспечит его устойчивость и прочность. Нижние уровни отдадут под служебные помещения и автостоянку, а наверху разместят обзорную галерею.

На данный момент в Санкт-Петербурге возведен «Лахта Центр» высотой 462 метра, где находится штаб-квартира «Газпрома». В мае 2021 года компания объявила о планах построить «Лахта Центр 2», который достигнет в высоту 703 метров — значение символизирует историю и традиции города.