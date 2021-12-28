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В Хабаровском крае начнут лечить рак по новой технологии

В Хабаровском крае для лечения рака начнут применять уникальный линейный ускоритель

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае пациентов с онкологическими заболеваниями начнут лечить по новой технологии. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, в лечении будет использоваться уникальная радиотерапевтическая система нового поколения — линейный ускоритель, который уже поступил в Хабаровский краевой онкологический центр.

«Новый аппарат позволяет провести одномоментную компьютерную томографию и мгновенную лучевую нагрузку на пациента. Происходит моментальное доведение до цели, поражение опухоли», — пояснил главврач медучреждения Евгений Шапиро.

Приобрести новое оборудование стоимостью 195 миллионов рублей врачи смогли благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическим заболеваниями» и нацпроекту в сфере здравоохранения. При этом Хабаровский край стал первым российским регионом, где будет доступна подобная терапия.

Ожидается, что первые пациенты смогут начать лечение на данном ускорителе уже в феврале 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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