Россиян предупредили о дефиците мест в отелях на любимом курорте богачей

Российских путешественников предупредили о дефиците мест в отелях Мальдив на новогодние праздники. Об этом пишет портал TourDom.

По данным туроператоров, вариантов туров на Мальдивские острова, которые считаются любимым курортом богачей, в период зимних каникул остается крайне мало. «Уже месяц назад было сложно что-то подобрать — мы с туристами нормальные симпатичные отели найти так и не смогли. Или цены оказывались занебесные», — рассказала турагент Наталья Котельникова.

С коллегой согласилась директор турагентства «ТБГ и Горячие туры» Валентина Харитонова и добавила, что стоимость предлагаемых в интернете путевок не соответствует действительности. «Операторы почти в 90 процентов случаев не проставляют стопы по Мальдивам. На самом деле мест уже практически нет», — заявила она.

Также эксперты рассказали о надвигающемся дефиците авиабилетов по данному направлению. Отмечается, что у различных авиаперевозчиков еще можно найти свободные места на праздничные даты, однако ситуация с их наличием «очень динамично меняется».

Ранее российских путешественников предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Кубы на Новый год. По словам специалистов, в большей мере ситуация с нехваткой номеров касается курорта Варадеро. В ряде отелей трех, четырех и пяти звезд некоторые туроператоры уже не продают путевки, поскольку все места раскуплены.

