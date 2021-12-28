Российский самолет МС-21 получил сертификат типа

Российский пассажирский самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, который включает иностранные компоненты. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Самолет МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа», — отметил министр.

Он добавил, что полеты для расширения сертификата продолжатся до 2024 года. В следующем году в сертификат внесут изменения, которые обуславливают использование российского двигателя и композитного крыла.

В Минпромторге отметили, что базовый сертификат включает компоненты иностранного производства. МС-21 получил крыло из импортных материалов и двигатели Pratt & Whitney PW1400G.

Ранее самолет МС-21-300 с крылом из полимерных композиционных материалов российского производства совершил первый полет. Самолет вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода.