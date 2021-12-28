Названы семь главных причин нарушения обмена веществ

Диетолог Светлана Фус рассказала РИА Новости, что замедленный метаболизм у людей в большинстве случаев оказывается не наследственным фактором или последствием болезней, а является следствием неправильного режима питания.

Она назвала семь главных причин нарушения обмена веществ: отказ от завтрака, недостаточное поступление жидкости в организм, нерегулярный прием пищи, употребление слишком больших порций еды, ужин является основным приемом пищи, неполноценный сон, а также стресс. Эксперт посоветовала людям с подобными проблемами добавить в свой рацион больше овощей, злаковых и фруктов.

«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — отметила специалист.

Также она рекомендует пить больше воды и воздержаться от сладкого, мучного, фастфуда и полуфабрикатов. По ее словам, чувство сытости после еды должно длиться примерно четыре часа, а количество таких приемов пищи за сутки должно быть три-четыре. Это позволит избегать сильного голода и, как следствие, переедания.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал три самых эффективных способа для избавления от жира на животе. По его словам, чтобы понять, откуда берется жир на животе, нужно понимать принцип работы инсулина. Он объяснил, что организм вырабатывает инсулин после еды, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови.