Россияне набрали рекордное количество микрозаймов

В третьем квартале 2021 года количество микрозаймов в России увеличилось на 6 процентов, а их общая сумма достигла 305 миллиардов рублей. Доля долгосрочных займов (на срок более 30 дней или на сумму свыше 30 тысяч рублей) выросла до рекордных 55 процентов, свидетельствуют данные Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов от аналитиков Центробанка.

По мнению экспертов ЦБ, это положительная тенденция. Кроме того, запланированное снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8 процента в день и сокращение максимального размера выплат «будут стимулировать микрофинансовые организации (МФО) переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное». Регулятор также сообщил, что россияне все чаще берут займы онлайн, прежде всего в долгосрочном сегменте. МФО, которые в основном оформляют кредиты в интернете, «в среднем оказываются более прибыльными».

Общий финансовый результат отрасли с января по сентябрь 2021 года существенно улучшился, указали в ЦБ. Чистая прибыль МФО (за исключением государственных) за девять месяцев увеличилась на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,5 миллиарда рублей.

В декабре ЦБ заявил, что намерен ужесточить регулирование деятельности МФО и кредитных кооперативов (КПК). Изменения будут служить трем целям: повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей, создание условий для дистанционного предоставления услуг МФО, а также снижение издержек этих организаций и регуляторной нагрузки.

