Россиян решили спасти от займов под 365 процентов в год займами под 292 процента

В Госдуму внесли законопроект о снижении предельной ставки по займам до 0,8% в день

Максимальная ставка по потребительским кредитам и займам в России может быть снижена с текущего одного процента до 0,8 процента в день, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Изменения в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), которые должны спасти россиян от кредитов под 365 процентов в год и ограничить максимальное значение полной стоимости кредита 292 процентами, предложила группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В документе указывается, что проект подготовлен «в целях совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг». Ежегодно в России заключается около 35 миллионов договоров по ставке в диапазоне 292-365 процентов в год, а их доля в общем числе договоров микрозайма составляет 75 процентов. Депутаты отметили, что решили выступить с инициативой на фоне падения реальных располагаемых доходов россиян на 3,5 процента и значительного роста закредитованности населения.

На необходимость снизить предельную ставку 18 ноября во время выступления в Госдуме указала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать», — сказала она. Спикер ГД поддержал предложение, призвав «думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме».