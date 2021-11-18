В России предложили избавиться от микрозаймов под 365 процентов годовых

Банк России считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая в настоящее время составляет 1 процент в день, и таким образом избавиться от кредитов под 365 процентов годовых. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме, передает РИА Новости.

«Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать», — сказала Набиуллина. Ее поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвавший «думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме». По его словам, «нареканий очень много, людей практически разоряют».

С 1 июля 2019 года в России введено предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки одним процентом в день. Полная стоимость кредита может достигать 365 процентов годовых.

Ранее Набиуллина не раз обращала внимание на негативные последствия высокой долговой нагрузки россиян. В сентябре на выступлении в Совете Федерации она предложила ограничить размер переплаты по кредитам, «чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми "накрученными опциями"». Также ЦБ анонсировал рассмотрение в четвертом квартале 2021 года вопроса об изменении формулы расчета показателя долговой нагрузки. Регулятор намерен повысить макропруденциальные надбавки, чтобы усложнить выдачу кредитов на длительные сроки и выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой.