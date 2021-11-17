Российским банкам станет сложнее наживаться на кредитах

Поправки в закон о потребительском кредите, вступающие в силу с 30 декабря 2021 года, заметно усложнят для российских банков возможность собирать деньги за навязанные услуги. Это следует из ответа Центробанка на запрос Ассоциации российских банков (АРБ), пишут «Ведомости».

В настоящее время ряд участников рынка пытаются нажиться на скрытых опциях, требуя от желающих вернуть свои деньги клиентов фактических доказательств, что услугой они не пользовались. После изменений в законе предоставлять документы, подтверждающие правоту той или иной стороны, придется самим кредитным организациям.

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Так называемый период охлаждения, когда клиент вправе пересмотреть условия, составит 14 дней. Его распространят на любые услуги — юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и так далее. Банк должен будет вернуть клиенту деньги за навязанный сервис за вычетом фактически понесенных расходов на оказание услуги на тот момент.

С точки зрения процедуры вначале клиент должен будет обратиться к кредитору или лицу, оказывающему услугу. Если последний не захочет возвращать деньги, то требование можно будет переадресовать банку. У того для отказа есть несколько причин — клиент пропустил срок подачи заявления, клиент скрыл факт, что уже получил деньги или клиент их и не вносил. Но доказывать эти обстоятельства придется стороне, ответственной за предоставление услуги.

За первые девять месяцев 2021 года россияне пожаловались на банки более 107 тысяч раз, что на 28,2 процента ниже, чем годом ранее. Почти треть жалоб касалась потребительского кредитования, в том числе на 2,5 процентных пункта, до 11,7 процента от общей доли, выросло число обращений по поводу навязывания услуг.

Ранее сообщалось, что в октябре взяли рекордные 1,6 миллиона кредитов наличными — это на 22 процента больше, чем в октябре прошлого года. За первые десять месяцев число кредитов наличными составило 15,8 миллиона, что уже превысило показатель рекордного в этом отношении 2019 года.