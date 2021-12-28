Российский фондовый рынок открылся ростом во вторник, 28 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3740,63 пункта (плюс 1,02 процента), индекс РТС вырос — до 1602,91 пункта (плюс 1,18 процента).

Лидерами роста среди «голубых фишек» Мосбиржи стали бумаги «Норникеля» (плюс 1,37 процента, до 22 836 рублей за штуку) и «Роснефти» (плюс 0,7 процента, до 586,15 рубля за акцию). Больше всего подешевели акции «Тинькофф» (5984 рубля, минус 0,48 процента) и «Новатэка» (5650 рубля, минус 0,27 процента).

Котировки нефти марки Brent прибавили 2,45 процента, до 77,71 доллара за баррель, а марки WTI — упали на 0,27 процента, до 73,13 доллара. Курс доллара остался на уровне в 73,43 рубля, курс евро поваысился до 83,19 рубля (плюс 0,02 процента). Фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов стоили 1251,7 доллара за тысячу кубометров, потеряв около 5 процентов.

После недавнего исторического рекорда в 2150 долларов за тысячу кубометров от 21 декабря цена на газ в Европе начала снижаться. Причина в том, что поставки топлива в регион увеличились: 22 декабря несколько судов сменили курс с Азии на Европу, а за выходные, 25 и 26 декабря, количество танкеров, перевозящих природный газ из США в Европу, выросло на треть. На данный момент в сторону региона направляются 20 американских грузовых судов.