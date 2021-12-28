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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи вырос на 1,02 процента на открытии торгов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский фондовый рынок открылся ростом во вторник, 28 декабря. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3740,63 пункта (плюс 1,02 процента), индекс РТС вырос — до 1602,91 пункта (плюс 1,18 процента).

Курс доллара от TradingView

Лидерами роста среди «голубых фишек» Мосбиржи стали бумаги «Норникеля» (плюс 1,37 процента, до 22 836 рублей за штуку) и «Роснефти» (плюс 0,7 процента, до 586,15 рубля за акцию). Больше всего подешевели акции «Тинькофф» (5984 рубля, минус 0,48 процента) и «Новатэка» (5650 рубля, минус 0,27 процента).

Котировки нефти марки Brent прибавили 2,45 процента, до 77,71 доллара за баррель, а марки WTI — упали на 0,27 процента, до 73,13 доллара. Курс доллара остался на уровне в 73,43 рубля, курс евро поваысился до 83,19 рубля (плюс 0,02 процента). Фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов стоили 1251,7 доллара за тысячу кубометров, потеряв около 5 процентов.

После недавнего исторического рекорда в 2150 долларов за тысячу кубометров от 21 декабря цена на газ в Европе начала снижаться. Причина в том, что поставки топлива в регион увеличились: 22 декабря несколько судов сменили курс с Азии на Европу, а за выходные, 25 и 26 декабря, количество танкеров, перевозящих природный газ из США в Европу, выросло на треть. На данный момент в сторону региона направляются 20 американских грузовых судов.

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Софья Ермакова
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