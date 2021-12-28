Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США на треть увеличили поставку СПГ в Европу

Bloomberg: США на треть увеличили число танкеров с СПГ для Европы

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Количество танкеров, перевозящих природный газ из США в Европу, за выходные, 25 и 26 декабря, выросло на треть, передает агентство Bloomberg.

В сторону Европы направляются 20 американских танкеров, отметили авторы статьи. По данным на 24 декабря, число танкеров с американским сжиженным природным газом (СПГ), предназначенным для европейских потребителей, составляло 15. Источники агентства заявили о наличии еще 14 судов, которые отправились в сторону Европы, но «ожидают окончательных решений».

Аналитики считают, что стоимость газа в Европе в ближайшие месяцы не снизится, более того, текущие котировки обещают региону рекордно дорогой газ даже летом 2022 года. 21 декабря биржевая стоимость газа в Европе увеличилась до 2150 долларов за тысячу кубометров и установила новый рекорд.

Рост стоимости голубого топлива в Европе происходило на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал-Европа». Топливо по нему пустили в реверсном направлении в сторону Польши.

После 21 декабря рынок немного стабилизировался: цена на газ снижается. Причину этого видят, в том числе в ожидании дополнительных партий СПГ.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Спасатели обнаружили упавший в Удмуртии вертолет
В России назвали условие для результативности встречи с НАТО
50-летняя телеведущая показала фигуру в бикини и взволновала фанатов
США на треть увеличили поставку СПГ в Европу
Названы семь главных причин нарушения обмена веществ
Подержанные автомобили стали лучшим вложением
Россия стала одним из мировых лидеров по экспорту вакцин от коронавируса
Заслуженный учитель оценил слова члена СПЧ об эксперименте над Тепляковой
Шведский главком рассказал о российском подходе к ведению войны
Умер пилот упавшего в Удмуртии вертолета
Россиян предупредили об опасных новогодних уловках кибермошенников
Санду исключила вступление Молдавии в НАТО
Назван способ защититься от омикрон-штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter