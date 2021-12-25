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Европе пообещали рекордные цены на газ даже летом

Bloomberg: трейдеры ожидают летом 2022 года рекордно дорогого газа в ЕС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Стоимость газа в Европе в ближайшие месяцы не снизится, более того, текущие котировки обещают региону рекордно дорогой газ даже летом 2022 года. О таких ожиданиях трейдеров пишет Bloomberg.

На спотовых биржах в рамках этой недели цены на топливо упали с исторических максимумов, но форвардные контракты на летний период бьют рекорд за рекордом. В конце года они приближаются к отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Еще неделю назад стоимость газа с поставкой летом составляла немногим более тысячи долларов за тысячу кубометров. В прошлом месяце его можно было купить за 600 долларов за тысячу кубометров.

По мнению участников опроса, справиться с энергетическим кризисом Европа сможет только следующей весной, когда цены опустятся до 300-450 долларов. Старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш (Kaushal Ramesh) указал, что не видит, какие обстоятельства могли бы поспособствовать снижению цен на газ в ближайшей перспективе.

Как отмечается в материале, пессимизм участников рынка во многом связан с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое назвало маловероятным запуск «Северного потока-2» до конца года. На их ожидания влияет и отказ России поставлять топливо по газопроводу «Ямал-Европа», который простаивает пятый день подряд.

При этом президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции дал понять, что не считает нужным менять политику «Газпрома» на европейском направлении. Поэтому компания может ограничиться поставками газа по ранее заключенным контрактам и не увеличивать поставки на биржу.

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Платон Щукин
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